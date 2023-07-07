Iğdır'ın Tuzluca ilçesi kamışlı güzergahında kamyonet ile otomobil çarpıştı, kamyonetin kasasında yer alan 12 işçi yaralandı. Kazada 12 kişi yaralanırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayısı işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesi kamışlı güzergahında kamyonet ile otomobil çarpıştı, kamyonetin kasasında yer alan 12 işçi yaralandı.

Kaza, akşam üstü Iğdır'ın Tuzluca ilçesi kamışlı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güneydoğu'dan Iğdır'a kayısı toplamaya gelen işçiler akşam üstü iş dönüşü yolunda iken işçilerin bulunduğu kamyonete 34 FCA 632 otomobilin çarpması ile kamyonet şarampole girdi. Aracın şarampole girmesi ile kasadaki işçiler araçtan düştü. Kazayı gören vatandaşların İhbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralanırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.