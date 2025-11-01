Haberler

Kayıp Zihinsel Engelli Selim Ece İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 2 yıl önce kaybolan zihinsel engelli Selim Ece'nin bulunması için aile tarafından talep edilen arama çalışmaları, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yeniden başlatıldı. Ece'ye ulaşılamayınca çalışmalar ikinci kez durduruldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, 2 yıl önce 80 yaşında kaybolan ve kendisine ulaşılamayan zihinsel engelli Selim Ece, ailesinin talebi üzerine yeniden ormanda arandı.

Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde yaşayan Selim Ece, 4 Ekim 2023'te evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, çevrede yaptığı aramalarda Ece'yi bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Domaniç Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra beldede yaşayanlar da Selim Ece'yi bulmak için arama ekiplerine katıldı. Yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Erikli Mahallesi'nde görüldüğü bilgisini değerlendiren görevliler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ece'ye ulaşılamayınca, bir süre sonra aramalar sonlandırıldı.

EKİPLER 2 GÜN BOYUNCA ECE'Yİ ARADI

Aradan geçen 2 yılın ardından Kütahya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT timi, köpek timi, istihbarat birimleri, Domaniç Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Ece'nin ailesinin talebi üzerine bölgede yeniden arama çalışması başlattı. Erikli, Akkaya ile Karaburun mahallelerinde yürütülen aramalarda ekipler, 2 gün boyunca dronla havadan tarama yaptı. Çalışmalar kapsamında Selim Ece'ye ait bir ize rastlanamayınca çalışmalar bir kez daha durduruldu.

Selim Ece'nin yeğeni Ahmet Tunç da çalışmalara katılarak, "Yaklaşık iki yıl önce bu bölgede dayım kayboldu. O dönemde de devletimizle birlikte arama yapılmıştı. Şimdi yine jandarmamız, AFAD'ımız sağ olsunlar, çalışmalara başladı. Dayımın dirisini ya da ölüsünü istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
