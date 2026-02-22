Haberler

Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, jandarma tarafından dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Şahin hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, jandarma ekibince dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Hasdümen Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı kadının oğlu Mesut Şahin İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede arama çalışması başlatan Jandarma ve AFAD ekipleri, Şahin'i evinin 3 kilometre uzağındaki Gölcük mevkisinde düştüğü kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yaşlı kadın, kayalıkların arasından çıkarıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu, düşme nedeniyle ayaklarında kırıklıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
