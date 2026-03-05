Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 15 gündür haber yok

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasından çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları, 15'inci gününde de devam ediyor.

Serinyol Mahallesi'nde kuzenleri ile apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışkan'ın başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TERLİĞİ BULUNDU

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleri ile Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor. Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışkan'a ait kıyafetler ile cüzdan 27 Şubat'ta dağlık arazide bulunca çalışmalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışkan'ı arama çalışmalarının 15'inci gününde terliği bulunurken, kendisinden hala iz yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı