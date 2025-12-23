Haberler

Eskişehir'de cansız bedeni bulunan kayıp öğretmenin eşi gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme:
Eskişehir'de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. Eşi Fadime Arslan gözyaşlarına boğulurken, soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olarak aranırken Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın ölüm haberini alan eşi Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Fadime Arslan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Öte yandan Tuncay Arslan'ın cansız bedeninin bulunduğu alanın, düştüğü belirtilen noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede olduğu, bu süre içerisinde Porsuk Çayı'nda sürüklendiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
