Kayıp S.S'nin öldürüldüğü şüphesiyle İstanbul Çekmeköy'de orman araması yapıldı

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Kırıkkale'de 2019'da hakkında kayıp başvurusu yapılan S.S'yle ilgili İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, Çekmeköy'deki ormanlık alanda kadavra ve iz sürme köpekleriyle arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Taşdelen Mesire Alanı'ndaki ormanlık alanda S.S'nin öldürüldüğü yönündeki şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramaya kadavra köpeği "Melon" ile iz sürme köpeği "Kina" da katıldı.

3 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, S.S'nin kaybolmadan önce görüştüğü kişiler, kullandığı cep telefonu hatları ve farklı tarihlerde bulunduğu konumlara ilişkin HTS kayıtları incelenmişti.

Yapılan çalışmada, S.S'nin görüştüğü, birlikte İstanbul'a geldiği ve burada kaldığı 6 kişi, 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, A.P. ve S.Ü. tutuklanmış, şüpheli E.G.O. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, diğer 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA