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kayıp olarak aranırken 16 saat sonra bir ağacın altında yatarken bulundu

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kayıp olarak aranırken 16 saat sonra bir ağacın altında yatarken bulundu

BARTIN'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Yaşar Dönmez (73), 16 saat sonra, evine 5 kilometre uzaklıktaki bir ağacın altında yatarken bulundu.

BARTIN'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Yaşar Dönmez (73), 16 saat sonra, evine 5 kilometre uzaklıktaki bir ağacın altında yatarken bulundu.

Hayvanlarını otlatmak için dün akşam Eyüpoğlu köyündeki ormana giden Yaşar Dönmez, bir daha geri dönmedi. Dönmez ailesinin ihbarı ile köye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı; jandarma iz takip köpeği 'Pati' de destek oldu. 16 saat süren aramalar sonucu Dönmez, evine 5 kilometre uzaklıktaki bir ağacın altında yatarken bulundu. Durumu iyi olduğu görülen Dönmez, sağlık ekiplerince kontrol amacıyla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Dönmez Jandarma Güncel Haberler

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