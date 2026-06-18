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Kayıp olarak aranıyordu, motosiklet kazasında öldüğü ortaya çıktı

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Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan ve motosikletinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Emre Kanat, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan, motosikletinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenerek sazlık alanda bulunan Emre Kanat'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kanat için ilçeye bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kanat'ın cenazesi, toprağa verildi.

Haber: Murat SÖZERİ - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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