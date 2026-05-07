Haberler

Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyede

Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyede Haber Videosunu İzle
Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyede
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın Burdur'da öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapıcı'nın cesedinin ormanlık alanda bulunduğu, şüphelilerin cesedi yaktıktan sonra parçalara ayırarak baraja attıkları iddia ediliyor.

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi.

Olay

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. ???????

Kaynak: AA / Hale Pak
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor

Bakan yeni düzenlemeyi duyurdu: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Vahşi cinayette cesedin bir kısmı barajda bulundu