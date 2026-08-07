Rize'de kayıp 86 yaşındaki adam uçurumda ölü bulundu

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Osman Kuyumcu'nun (86) kaza yaptığı ortaya çıktı. Kuyumcu'nun 600 metrelik uçuruma yuvarlanan aracından cansız bedeni bulundu.

İlçenin Çayıdüzü köyünde yaşayan Osman Kuyumcu'dan iki gündür haber alamayan ailesi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve arama-kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda, Boğaz Yaylası Çiftiçami mevkisinde Kuyumcu'ya ait aracın yoldan çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler, Kuyumcu'nun araçta yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgeden cenazeyi çıkardı. Kuyumcu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı