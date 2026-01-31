Haberler

Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta kaybolan 50 yaşındaki Nazmiye Sema Saraçoğlu, yapılan arama çalışmaları sonucunda Antalya Havalimanı'nda bulundu. Sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın, Antalya Havalimanı'nda bulundu.

Doğançam Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Nazmiye Sema Saraçoğlu (50) için Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Saraçoğlu'nun telefon sinyalinin Antalya Havalimanı çevresinden alındığının tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Saraçoğlu'na ulaştı.

Saraçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar 'aile' sözleri

Fatih Ürek'in yakın dostundan hastane önünde manidar "aile" sözleri