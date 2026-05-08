Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki İsmail Kocabalkan, mesire alanı yakınındaki arazide ölü bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Kocabalkan'ı cansız halde buldu.

İlçeye bağlı Camivasat Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra Kocabalkan'dan haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ile AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmada Zeytinli Mahallesi Hasanboğuldu Mesire Alanı yakınındaki Dökük mevkisindeki kayalıklarda Kocabalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Komandolar, arama kurtarma ekipleri ve itfaiye tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kocabalkan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
