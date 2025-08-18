Kayıp Genç Bulundu

Kayıp Genç Bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 16 yaşındaki Nesrin Ö., polis tarafından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

BULUNAN GENÇ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün "Birazdan gelirim" diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Nesrin Ö. (16), polis tarafından bulunarak baba Halil Ö. ve anne Aysel Ö.'ye teslim edildi. Nesrin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
