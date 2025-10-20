Kayıp Eski Muhtarın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
Iğdır'da 10 Ekim'den beri kayıp olan Alzheimer hastası eski muhtar İslam Temeş'in, kaybolduğu günde bir evin önünden geçerken çekilen son görüntüsü gün yüzüne çıktı.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Iğdır merkeze bağlı Küllük köyünde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan Alzheimer hastası eski muhtar İslam Temeş'in son görüntüsü ortaya çıktı. Temeş'in kaybolduğu gün saat 16.23'te Tuncer Güneş'e ait evinin önünden geçtiği görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel