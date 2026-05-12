Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Güneş, jandarma ekipleri tarafından fıstık bahçesinde bitkin halde bulundu ve ailesine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ergün Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Muhammed Güneş'in (16) ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetleri sonucu Güneş, fıstık bahçesinde bitkin bir şekilde bulundu.
Güneş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü