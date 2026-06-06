Zabıta memuru, kayıp çocuğu omzunda taşıyarak ailesine teslim etti

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde zabıta memuru, kayıp olan çocuğu omzunda taşıyıp ailesine teslim etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Melikgazi ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir çocuk, ailesiyle gezdiği sırada kayboldu. İhbarla çocuğun kaybolduğu bölgede, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışması başlattı. Bir süre sonra çocuk, zabıta memuru tarafından bulundu. Zabıta memurunun çocuğu omzunda taşıyarak ailesine teslim ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük bir sevinç yaşayan aile, zabıta memuruna teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı