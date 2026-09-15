Kayıp Büşra bebek 5’inci günde de aranıyor; gözaltı sayısı 10’a çıktı
3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜİlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından baba Yusuf Balıkçı ile İsmail B. ve Rahime B. sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.
3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından baba Yusuf Balıkçı ile İsmail B. ve Rahime B. sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Babanın çok sakin göründüğü dikkat çekti. Rahime B. ise bebekle ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı