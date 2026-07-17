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CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ın cesedi, 9 gün sonra kaybolduğu yerden 4 km uzakta bulundu. Otopsi sonrası cenazesi köyünde defnedildi. Vali aileye başsağlığı diledi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ın, arama çalışmalarının 9'uncu gününde kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafede cesedi bulundu. Sak'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyüne getirilerek defnedildi. Vali Birol ekici de Sak'ın ailesini hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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