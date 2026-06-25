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Cesedi Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi

Cesedi Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
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Samsun Bafra'da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Esma Yöro Türkel'in cesedi, Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde bulundu. Cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan, cesedi Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde bulunan 2 çocuk annesi Esma Yöro Türkel (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir kurumda devlet memuru olan Esma Yöro Türkel, 4 gün önce eve dönmeyince yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Türkel'i arama çalışmaları sürerken, dün Kızılırmak Nehri'nde bir aracı görenler ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçta kadın cesedine ulaşıldı. İncelemede, cesedin Esma Yöro Türkel'e ait olduğu belirlendi. Esma Yöro Türkel için bugün Bafra Gazipaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkel'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esma Yöro Türkel'in cenazesi, namaz sonrası Bafra Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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