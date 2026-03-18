Kayıören köyünde vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Orta ilçesine bağlı Kayıören köyünde düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa, ilçenin yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Orta Dernekler Birliği Başkanı İsmail Altun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında birlik ve berabarlik mesajı verildi.
İftar programına Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci