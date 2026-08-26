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Sapanca'da Dehşet: Damat Kayınpederini Tüfekle Vurdu

Sapanca'da Dehşet: Damat Kayınpederini Tüfekle Vurdu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan tartışmada damat H.Ö., kayınpederi H.S.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Karın bölgesinden yaralanan H.S. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan H.Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde H.S.(70), yaşanan tartışma sırasında damadı H.Ö. (34) tarafından tüfekle vuruldu. Karın bölgesinden yaralanan H.S. hastaneye kaldırılırken, damadın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle H.Ö. ile kayınpederi H.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., tüfekle kayınpederine ateş etti. H.S., karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.S., sağlık ekipleri tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.S., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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