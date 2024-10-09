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Kayınbirader Kavgasında Kan Döküldü: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Kayınbirader Kavgasında Kan Döküldü: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü
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Tokat'ta meydana gelen kavgada kayınbirader Muhammet Ali Y., dayısı Birol Gülbüz'ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yaralanan diğer iki kişi gözaltına alındı.

kayınbirader arasındaki kavgada Muhammet Ali Y. (34), dayısı Birol Gülbüz'ü (50) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Aynı evi satın almak istedikleri için aralarında husumet bulunan Birol Gülbüz ile eniştesi Ömer Y. (70) ve oğlu Muhammet Ali Y. (34) caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammet Ali Y., babasına saldıran dayısı Birol Gülbüz'ü bıçakladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birol Gülbüz, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ile babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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