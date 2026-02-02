Haberler

Kaybolan kazları ekipler buldu

Kaybolan kazları ekipler buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Sercan Karaduman'ın kaybolan 2 kazı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda dere yatağında bulundu. Kazlar, iyi durumda olarak Karaduman'a teslim edildi.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde Sercan Karaduman'ın (60) kaybolan 2 kazı, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında buldu.

Olay, 29 Ocak'ta Yokuşdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Karaduman, evinin bahçesinde beslediği 2 kazın akşam saatlerinde kaybolduğunu fark etti. Bir gün sonra Karaduman'ın durumu jandarma ve itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Kaybolan kazlar, Karaduman'ın evinden yaklaşık 2 kilometre uzağında aynı gün dere yatağında bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede iyi durumda olduğu belirlenen kazlar, Karaduman'a teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Ömer Dormen'den 'Acınız çabuk dindi' eleştirilerine yanıt

Bu fotoğraflara yapılan yorumlara isyan etti! Herkes kendi...
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Kuyumcuda hareketli anlar! Müdahale eden polis vuruldu