Kaybolan Genç, Cenazesiyle Memleketine Döndü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken kaybolan Turgay Tarakçı'nın cansız bedeni 7 gün sonra bulundu. 32 yaşındaki Tarakçı, memleketi Düzce'de toprağa verildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılmasının ardından kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Turgay Tarakçı'nın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.
Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyündeki baba evine getirilen Turgay Tarakçı'nın (32) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürüldü.
Tarakçı'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.??????? Taziyeleri kabul eden Tarakçı'nın yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmış, gencin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.