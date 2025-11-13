Haberler

Kaybolan Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaybolan Anne ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye aile üyeleri ve yetkililer katıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi.

Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Daha sonra cenazeler, Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, gazetecilere, çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Kayboldukları gün kardeşim ve yeğenimle telefonla görüştük. İkisinin de sesini duydum. 'Teyze köye gelmeyecek misin? Ne zaman köye geleceksin? Teyze iyi misin?' dedi. Kimlerin parmağı varsa çıkacak ortaya. Şu an kafamı toparlayıp konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.