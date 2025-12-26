Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. F.K, hayvanlarını bulmasında yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Bektaşlı köyünde hayvancılıkla uğraşan F.K, 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, arazide hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Arama sonucu hayvanlar, köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan F.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Barış Kahraman - Güncel