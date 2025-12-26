Haberler

Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. F.K, hayvanlarını bulmasında yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Bektaşlı köyünde hayvancılıkla uğraşan F.K, 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, arazide hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Arama sonucu hayvanlar, köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarını teslim alan F.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Barış Kahraman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var