(ANKARA) - İyi Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, " Sözcü Tv'ye atanan kayyım zaten 'şekli' olarak ilerletilen demokrasi ve hukuk devletinin 'fiili' olarak askıya alınmasıdır. Fon yolsuzluğunun, vurgunun, talanın ayyuka çıktığı bugünlerde milletin parasını çalanların intikamını muhalefetten böyle mi alıyorsunuz? TELE 1 ve Halk TV operasyonlarının ardından Sözcü TV'ye yönelik bu müdahalenin ardında başka bir şeylerin hazırlığı mı var" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sözcü TV'ye atanan kayyım zaten 'şekli' olarak ilerletilen demokrasi ve hukuk devletinin 'fiili' olarak askıya alınmasıdır. Fon yolsuzluğunun, vurgunun, talanın ayyuka çıktığı bugünlerde milletin parasını çalanların intikamını muhalefetten böyle mi alıyorsunuz? TELE 1 ve Halk TV operasyonlarının ardından Sözcü TV'ye yönelik bu müdahalenin ardında başka bir şeylerin hazırlığı mı var? Sözcü TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız, bugünler de geçecek."

Kaynak: ANKA