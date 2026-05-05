Kavşakta ters yöne giren alkollü sürücünün otomobili, başka otomobille çarpıştı: 6 yaralı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta ters yöne giren alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa ters yönden giren G.G. idaresindeki 37 LA 685 plakalı otomobil, A.Ü. idaresindeki 06 Y 9927 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada G.G. ile diğer sürücü A.Ü. ve yanındaki N.Ü., E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bu arada sürücülerden G.G.'nin 2.24 promil alkollü olduğu bildirildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
