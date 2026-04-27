Kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada F.Ş. tarafından göğsünden bıçaklanan Fatih Kurt, yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. F.Ş. ile Fatih Kurt arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. F.Ş. kavgada Kurt'u göğsünden bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Akyazı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şüpheli F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı