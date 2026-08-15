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Sosyal Medya Takip İsteği Cinayete Götürdü

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Zonguldak'ta sosyal medyada kız arkadaşına takip isteği gönderdiği için çıkan kavgada Celal Can Er, Yunus Emre Çoşkun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çoşkun, önce darbedildiğini, sonra meşru müdafaa için bıçak kullandığını öne sürdü.

'KIZ ARKADAŞIMA TAKİP İSTEĞİ GÖNDERDİN' TARTIŞMASI

Zonguldak'ta Celal Can Er'in, Yunus Emre Çoşkun tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavganın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Çoşkun, Er'in kız arkadaşına sosyal medyadan takip isteği gönderdi. Bunun üzerine taraflar arasında husumet oluştu. Er, olay anında Çoşkun'u konuşmak için çağırdı. Çoşkun geldiğinde, Er ve arkadaşları tarafından darbedildi. Bu sırada belindeki 26 santim uzunluğundaki ekmek bıçağını çıkaran Çoşkun, Er'i bıçakladı.

Ali Sencer ARSLAN/Zonguldak,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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