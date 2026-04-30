Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'de Murat Güven (49) ve beraberindeki 1 kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettikleri kişiler tarafından araçla ezildi. Güven'in hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Murat Güven ve yanında ismi öğrenilemeyen kişinin üzerine, karşı gruptakiler araç sürdü. Araçla ezilen Güven ve yanındaki kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Güven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu olaya karışan araçtakilerden yabancı uyruklu E.A., yakalandı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, olaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

