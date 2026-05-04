Haberler

Kaval Deresi taştı, köy yolu ulaşıma kapandı

Kaval Deresi taştı, köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağışın ardından debisi yükselen Kaval Deresi taştı.

HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağışın ardından debisi yükselen Kaval Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kavaklı ve Yoncalı köyleri ile bağlı mezraların ulaşımını sağlayan yol sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kaval Deresi'nin taşmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım aksadı. Köy yolunun suyla kaplanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Destek amacıyla Çağlar Madencilik'e ait iş makineleri de olay yerine yönlendirildi. Ancak ekipler, dere suyunun debisinin yüksek olması ve yolun tamamen su altında kalması nedeniyle müdahale edemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Çağlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çiftçi de beraberindeki yetkililerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, su seviyesinin yakından takip edildiğini, şartların uygun hale gelmesiyle birlikte yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Avrupa'nın göbeğinde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan hakkında büyük iddia
Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Avrupa'nın göbeğinde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Chelsea'yi resmen paramparça etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti