Kaval Deresi taştı, köy yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağışın ardından debisi yükselen Kaval Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kavaklı ve Yoncalı köyleri ile bağlı mezraların ulaşımını sağlayan yol sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kaval Deresi'nin taşmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım aksadı. Köy yolunun suyla kaplanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Destek amacıyla Çağlar Madencilik'e ait iş makineleri de olay yerine yönlendirildi. Ancak ekipler, dere suyunun debisinin yüksek olması ve yolun tamamen su altında kalması nedeniyle müdahale edemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Çağlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çiftçi de beraberindeki yetkililerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, su seviyesinin yakından takip edildiğini, şartların uygun hale gelmesiyle birlikte yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı