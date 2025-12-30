Kavaklıdere'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Gülşen ilçe protokolünü ziyaret etti

Muğla'da, 7 Ocak'ta yapılacak Kavaklıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Davut Akın Gülşen, ilçe protokolünü ziyaret etti.

İlk olarak Belediye Başkanı Mehmet Demir ile makamında bir araya gelen Gülşen ve yönetim kurulu adayları, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Volkan Alpözen, CHP ilçe Başkanı Cengiz Doğan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Soy ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Alper'i ziyaret etti.

Farklı meslek gruplarından oluşan heyetin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, adaylık süreci kapsamında esnafın sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri ele alınırken, belediye ile uyum içinde yürütülmesi planlanan çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gülşen, misafirperverlikleri için protokol üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan, Kavaklıdere ilçesinde Oda'nın kurulduğu 1974'ten beri ilk defa 2 adaylı seçimli genel kurul yapılacağı öğrenildi,