Kavak'ta 'Narkotik Polislerinin Anıları' söyleşisi düzenlendi
Samsun'un Kavak ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Narkotik Polislerinin Anıları" söyleşi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen söyleşide, narkotik polisleri görevleri sırasında edindikleri tecrübeleri paylaşarak uyuşturucu madde kullanımının bireysel ve toplumsal etkilerine dikkati çekti.

Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş'in moderatörlüğünde gerçekleşen program, üniversite öğrencilerinin soruları eşliğinde interaktif şekilde devam etti.

Güneş, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olmadığını vurguladı ve gençlerin doğru bilgilendirilmesinin önemine değindi.

Yurtta kalan öğrencilerin katıldığı söyleşiyle, gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
