Kavak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kavak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunuldu.

İlçedeki bir düğün salonunda devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı. Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi, öğretmenlerle birlikte pasta kesildi.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin eğitime ve geleceğe sunduğu katkılara değinerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, emekli öğretmenler ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
