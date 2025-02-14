İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Kavak Belediyesi Yeni Kepçe ile Hizmet Kalitesini Artırıyor

Kavak Belediyesi Yeni Kepçe ile Hizmet Kalitesini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, belediye hizmetlerini artırmak için alınan yeni kepçenin kullanılmaya başladığını duyurdu. Kepçenin karla mücadele, yol bakım ve çevre düzenleme gibi faaliyetlerde görev alacağı belirtildi.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, belediyenin hizmet kalitesinin artırılması için aldıkları kepçenin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Ün, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait Kavak İmar Turizm Limited Şirketi'nin katkılarıyla kepçe alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni iş makinesinin karla mücadele, yol bakım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacağını aktaran Ün, "Yeni iş makinesi, ilçemize daha hızlı ve etkili hizmet sunmamıza katkı sağlayacak. Belediye personelimizle kepçemiz için kurban kesip duamızı ettik. Rabb'im hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Ün, yeni alınan kepçe ile belediyenin hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
img

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
img

Çin'den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle
img

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var

Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.