Nevşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Nevşehir'in Kavak beldesinde bir soğuk hava deposunda meydana gelen iş makinesi kazasında 51 yaşındaki Teyfik S. hayatını kaybetti.
Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki soğuk hava deposunda devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Beldede bulunan doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S, patates deposunda tıra yükleme yaptığı sırada iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.
TALİHSİZ ADAMIN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Tır sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan