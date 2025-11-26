Katsayı Sorununu 20 Yıl Sonra Aşarak Üniversiteyi Kazandı

Üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulaması nedeniyle meslek lisesinden 18 yaşında mezun olan, girdiği üniversite sınavında istediği bölüme yerleşemeyen 2 çocuk annesi Deniz Çiftçioğlu, 20 yıl sonra hayalini gerçekleştirerek üniversiteli oldu.

Kastamonu'da yaşayan Çiftçioğlu, 2004 yılında meslek lisesinin bilgisayar bölümünden mezun oldu. O dönem uygulanan katsayı nedeniyle 2005 yılında girdiği sınavda yeterli puanı almış olmasına rağmen çok istediği bilgisayar mühendisliği bölümüne yerleşemeyen Çiftçioğlu, yaşadığı bu durum nedeniyle eğitimine devam etmeme kararı aldı.

Daha sonra evlenen ve 2 çocuk sahibi olan Çiftçioğlu, bu yıl girdiği sınavda Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

Çiftçioğlu, AA muhabirine, katsayı sorununu 38 yaşında aşarak tekrar hayallerinin peşinden koşmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Kastamonu'da yaşadıklarını ifade eden Çiftçioğlu, "2005 yılında girdiğim sınavda istediğim sonucu alıp katsayı nedeniyle yerleşemedim. Devamında ailecek kendi memleketimiz olan Kastamonu'ya taşındık. Sonrasında evlilik, çoluk çocuk derken bu zamana kadar geldik." dedi.

"Umduğumdan çok daha yüksek bir sıralama yaptım"

Okuma aşkının içinde hiç bitmediğini anlatan Çiftçioğlu, şunları kaydetti:

"Okuma aşkı pandemiyle beraber yeniden körüklendi. Çeşitli diyanet kurslarına katıldım. Diyanet kursları da bu sönmüş ve küllenmiş olan ateşi yeniden alevlendirdi ve yıllar geçtikçe de bu yetmemeye başladı. Daha da ileriye götürüp niteliklendirme yoluna gitmeye karar verdim ve geçen yıl YKS'ye girmeye karar verdim. 34 yaş kontenjanı vardı, bundan faydalanabilirim belki derken ummadık bir şey oldu ve sıralamayla kazandım. Umduğumdan çok daha yüksek bir sıralama yaptım elhamdülillah. Bu şekilde üniversiteye yerleştim. Şimdi hazırlık sınıfındayım."

"Katsayı problemini 20 yıl sonra aşmış oldum"

Kendi okuduğu dönemde meslek lisesi mezunlarının üniversitede 4 yıllık bölüm tercih ettiklerinde puan kesintisi olduğunu hatırlatan Çiftçioğlu, şöyle devam etti:

"Dönemimin en büyük problemi katsayı problemiydi. Ben meslek lisesi mezunuyum, aslında bilgisayar bölümü mezunuyum. Bilgisayar mühendisliği için gerekli olan puanı da almıştım aslında ama ne yazık ki nasip olmadı bu katsayı probleminden dolayı. Ondan sonrasında da zaten bir küskünlük gibi bir şey oldu bende. Katsayı kalktıktan sonra çoluk çocuk nedeniyle sınava giremedim bir süre. Ülkemizde bazı şeyler değişmişti. Bu da bize üniversite kapısını açmış oldu. Katsayı problemini 20 yıl sonra aşmış oldum."

Kadınlara örnek olmak istediğini vurgulayan Çiftçioğlu, şunları dile getirdi:

"Ben yaşından dolayı 'Yapabilir miyim, yapamaz mıyım?' ya da 'Bu yaştan sonra olmaz.' diyen bütün kadınlara öncü olmak istiyorum. Gerçekten okumanın yaşı yok, hiçbir şekilde öğrenmenin yaşı yok. Tüm ömrümüz boyunca ilim talebesi olmaya niyet ettik, inşallah böyle de nihayete erdiririz diye düşünüyorum. İki tane çocuğum var, bir tanesi LGS sürecinde, oğlum ilkokul üçüncü sınıfta. Onlar bana çok destek oluyorlar. YKS'ye girerken de velilerim onlar olmuştu, beraber gelmiştik sınava, beni beklemişlerdi."

Azmiyle sınıf arkadaşlarına örnek oluyor

Çiftçioğlu'nun sınıf arkadaşlarından Nehir Vahitoğlu ise "Deniz ablayla çok mutluyuz. Derslerde de bize çok yardımcı oluyor. Deniz ablanın bizim sınıfta olması bizi çok motive ediyor gerçekten, onun hayat tecrübeleri vesaire bizimle çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

Sudenur Kavuklu ise Çiftçioğlu'nun kendilerine örnek olduğunu anlatarak, "Deniz ablanın yaşına rağmen gelip burada okuması bizi gerçekten cesaretlendiriyor ve bize öz güven veriyor. Bu yaşta bir şeylerin hala daha başarılabilir olduğunu gösteriyor. Biz ondan daha çok öğreniyoruz, o çünkü bize öğretiyor, o bize yardımcı oluyor. Onun sayesinde belki de daha azimli şekilde ders çalışıyoruz, derslere odaklı olabiliyoruz. Düşüncelerim bu yönde. Onunla iyi ki aynı sınıftayız." diye konuştu.