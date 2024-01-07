Katmandu'da Sakela Udhauli Festivali Kutlandı

KATMANDU, 7 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk, geleneksel kıyafetler giyip dans ederek Sakela Udhauli festivalini kutladı. Festival iyi bir hasat sağladığı için tabiat anaya şükran sunmak amacıyla düzenleniyor.

Nepal'deki Kirat topluluğunun en büyük festivali olan ve 15 gün boyunca kutlanan Sakela Udhauli festivalinde, madal ve dhol gibi enstrümanlarla çalınan müzik eşliğinde büyük bir çember oluşturularak dans ediliyor.