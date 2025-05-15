Katil Komşuya Müebbet Hapis

Katil Komşuya Müebbet Hapis
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde komşusunu bıçakla öldüren sanık Mert Serkan L. hakkında verilen ceza yeniden değerlendirildi ve müebbet hapis cezasına hükmedildi. Olayda yaralanan eşine karşı da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi, babası ise beraat etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşusu kadını bıçakla öldüren, kocasını yaralayan sanık ile suça azmettirdiği iddia edilen babanın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

Komşusu Hacer Alkan'ı bıçakla öldüren, apartman yöneticisi eşi Aydın Alkan'ı yaralayan tutuklu sanık Mert Serkan L. hakkında verilen 28 yıl 4 ay hapis cezası ile babası tutuksuz sanık İsmail L. hakkında verilen beraat kararı, itiraz sonrası Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozuldu.

Kararın ardından Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu Mert Serkan L, yaralanan Aydın Alkan ve taraf avukatlar hazır bulundu.

Başka şehirde yaşayan İsmail L. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Mert Serkan L, olay anında psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia ederek, adalete güvendiğini, ikinci kez şans verilmesini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mert Serkan L. hakkında Hacer Alkan'a yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Aydın Alkan'a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

Heyet, baba İsmail L. hakkında ise beraat kararı verdi.

Olay

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'ndeki apartmanda Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer (55) ve eşi Aydın Alkan (59) arasında 6 Ağustos 2022'de tartışma çıkmıştı. Mert Serkan L, bıçakla çifti yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Hacer Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanan zanlı, gözaltı işlemi esnasında baltayla mukavemette bulunmuştu. Tutuklanan Mert Serkan L'nin babası İsmail L. de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 10 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında Mert Serkan L. hakkında 28 yıl 4 ay hapis cezası, baba İsmail L. hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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