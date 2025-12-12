Katil balinalar ve yunuslar avlanırken birbirlerine yardımcı oluyor

Kanada'dan araştırmacılar, katil balinaların yunusların çıkardığı "ekolokasyon" adlı seslerden yararlanarak avlarını daha hızlı bulduğunu, yunusların ise katil balinaların avladığı somonlardan arta kalan parçalarla beslendiğini tespit etti.

Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi ile British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2020'de ülkenin Vancouver Adası'nın kuzey açıklarında 9 katil balinayı, biyolojik takip cihazları yerleştirerek takibe aldı.

Araştırmada, katil balinaların dalış derinliği, yön değişimleri, çıkardıkları sesler, avlarını yakalama anları ve çevrelerindeki yunusların davranışları saniye saniye kaydedildi.

Araştırmaya göre, takip altına alınan katil balinaların, özellikle Chinook somonu avlarken, yunusların ekolokasyon seslerini takip ettiği ve onların peşinden derin dalışlar yaptığı, bu şekilde avlarını daha hızlı bulduğu tespit edildi.

Yunusların da büyük somonları bütün halde yutamadığı, bu nedenle katil balinaların yakalayıp parçaladığı somonların et ve pul parçalarını tüketerek beslendiği saptandı.

Katil balinaların, bazı zamanlarda yunuslara doğru yöneldikleri ve onlarla aynı doğrultuda yüzdükleri, bunun ise koordineli bir avlanma davranışı olduğunu gösterdiği belirlendi.

Her iki tür arasında agresyon ya da av çalma davranışına rastlanmazken, katil balinaların yunuslar yanlarındayken daha derine daldığı ve daha geniş bir alanda arama yaptığı ortaya kondu.

Katil balinalar ile yunuslar ortak avcılık stratejisi geliştirmiş olabilir

Sessizlik ve sesli iletişim analizleri, katil balinaların yunuslar aktif şekilde ekolokasyon yaparken kendi tıklama seslerini azalttığını, yani yunusların "biyolojik sonarından" yararlanmış olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, katil balinalar ve yunusların karşılıklı fayda sağlayan, baskın türün diğerini tolere ettiği "fırsatçı bir ortak avcılık stratejisi" geliştirmiş olabileceğini ifade ediyor.

Araştırma ekibi, bu bulguların deniz memelileri arasındaki karmaşık ilişkilerin anlaşılması için önemli bir adım olduğunu, ortak avcılığın ekolojik sonuçlarını incelemek üzere yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Araştırmanın detayları "Nature" dergisinde yayımlandı.