Katarlı ile İtalyan bakanlar, savunma işbirliğini görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto savunma işbirliğine ilişkin görüşme yaptı.

Katar Savunma Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Katarlı Bakan Al Sani, ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Guido ile beraberindeki heyetle Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki güvenlik durumlarına ilişkin son gelişmeler ve yaşanan değişimler ayrıntılı şekilde ele alındı.

İki ülke heyetleri, mevcut stratejik koşullar altında savunma alanındaki işbirliği olanaklarını güçlendirme ve ortak koordinasyonu artırma konularını müzakere etti.

Katar ile İtalya arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede, her iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer ve komutanlar da hazır bulundu.