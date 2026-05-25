Katar Başbakanı ile Umman Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımını görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının yeniden başlaması ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede bölgesel gelişmeler konusunda görüş ve tutum koordinasyonunun yanı sıra çeşitli dosyalarda uzlaşı sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiği ifade edildi.

Tarafların özellikle Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının yeniden başlamasına ilişkin müzakerelere destek yollarını ele aldığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Al Sani ile Busaidi arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların desteklenip güçlendirilmesi yollarının yanı sıra Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabaları değerlendirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, tüm tarafların devam eden arabuluculuk çabalarına yanıt vermesi gerektiğini, bunun krizin temel nedenlerinin barışçıl yollarla ve diyalogla çözmek için alan açacağını ve yeniden tırmanmayı önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

