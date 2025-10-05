Haberler

Katar ve Suriye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bir dizi konuyu da görüştü.

Görüşmede, Katar'ın Suriye'de yeniden imar, kalkınma ve istikrar çabalarına desteğini teyit eden Al Sani, Katar'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteğini yineledi. Al Sani, ayrıca Suriye halkının onurlu bir yaşam sürmesi, hukuk devleti ve kurumsal yapıya dayalı bir devletin inşası yönündeki çabalarına Katar'ın desteğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.