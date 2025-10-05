Katar ve Suriye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bir dizi konuyu da görüştü.

Görüşmede, Katar'ın Suriye'de yeniden imar, kalkınma ve istikrar çabalarına desteğini teyit eden Al Sani, Katar'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteğini yineledi. Al Sani, ayrıca Suriye halkının onurlu bir yaşam sürmesi, hukuk devleti ve kurumsal yapıya dayalı bir devletin inşası yönündeki çabalarına Katar'ın desteğini vurguladı.