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Katar Savunma Bakanlığı: Ülkeyi hedef alan füze saldırıları engellendi

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Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırının niteliği ve füze sayısı hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırılarının etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce ülkedeki güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Bu arada İran'ın saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalmış, Kuveyt'te de insansız hava araçları (İHA) ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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