Katar: İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı

Katar, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "acımasız" şeklinde nitelendirerek Tahran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerinin İran tarafından hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit" olduğu kaydedildi.

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırılarının sivilleri, sivil altyapıyı ve hayati tesisleri hedef alarak "tüm kırmızı çizgileri aştığı" ifade edilen açıklamada, "bölgeyi bu haksız saldırıların sonuçlarından korumanın ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için gerilimleri azaltmaya çalışmanın gerekliliği" vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu; egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği yinelendi.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

İki isimden de olumsuz haber var
Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatan Van Dijk, Uğurcan Çakır'ı da es geçmedi

Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatırken Uğurcan'ı da es geçmedi
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri