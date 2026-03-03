Haberler

Katar, İran'dan gelen 145 hava unsurundan 127'sinin engellendiğini açıkladı

Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarından bu yana 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127'sinin engellendiğini bildirdi. Ülkenin egemenliğini koruma kararlılığı vurgulandı.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve söz konusu unsurlardan 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 127 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve imkana sahip olduğu vurgulanarak, her türlü dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.

