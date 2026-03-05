Katar, Güvenlik Nedeniyle ABD Büyükelçiliği Civarı Tahliyelere Başladı
Katar, güvenlik endişeleri nedeniyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı. Bu kararın arkasında yatan nedenlerin ve tahliye sürecinin detaylarının ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik durumu ve uluslararası ilişkilerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik