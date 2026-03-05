Haberler

Katar, Güvenlik Nedeniyle ABD Büyükelçiliği Civarı Tahliyelere Başladı

Güncelleme:
Katar, güvenlik endişeleri nedeniyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı. Bu kararın arkasında yatan nedenlerin ve tahliye sürecinin detaylarının ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik durumu ve uluslararası ilişkilerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
