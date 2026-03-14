Katar, ülkeye yönelik füze saldırısının engellendiğini bildirdi

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısını başarılı bir şekilde engellediklerini açıkladı. Detaylar verilmedi. Bu olay, ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları sırasında gerçekleşti.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısını önlediği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
