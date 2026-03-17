Katar'da bir füze saldırısının engellendiği duyuruldu

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısını başarıyla engellediğini açıkladı. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar Devleti'ni hedef alan bir füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzenin kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, Katar İçişleri Bakanlığı, bir füzenin engellenmesi sonucu düşen enkazın yol açtığı küçük çaplı yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: 'Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz'

İran'dan Hark Adası resti: Küle çeviririz
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı

Sinem başkanın durumu iyi değil
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: 'Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz'

İran'dan Hark Adası resti: Küle çeviririz
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu

İsrail yanıyor! Kara saldırısının bedeli ağır oldu
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar

Görüntüler ABD'den! Yüzlerce insan böyle kaçtı